Українські зенітники "вполювали" за вечір два ворожих БпЛА

Учора ввечері, 6 жовтня, українські захисники "мінуснули" два ворожі "розвідники".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань ”Південь” та “Схід” увечері знищили ще два російських БпЛА, тип уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія все частіше почала атакувати територію України ударними дронами іранського виробництва. Лише за кілька годин вчора на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили 6 дронів-камікадзе.

Іранські дрони-камікадзе Shahed 136, які зараз використовують російські окупанти, завдають серйозної шкоди інфраструктурі та озброєнню ЗСУ. В іранських дронах Shahed-131, які використовують ЗС РФ у війні проти України, виявили запчастини американського виробництва.

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