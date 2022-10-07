Украинские зенитчики сбили за вечер два вражеских БпЛА

Вчера вечером, 6 октября, украинские защитники "минуснули" два вражеских "разведчика".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений ”Юг” и “Восток" вечером уничтожили еще два российских БПЛА, тип уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия все чаще стала атаковать территорию Украины ударными дронами иранского производства. Только через несколько часов вчера в Николаевской области силы противовоздушной обороны сбили 6 дронов-камикадзе.

Иранские дроны-камикадзе Shahed 136, которые сейчас используют российские оккупанты, наносят серьезный ущерб инфраструктуре и вооружению ВСУ. В иранских дронах Shahed-131, использующих ВС РФ в войне против Украины, обнаружили запчасти американского производства.

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