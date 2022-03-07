В ресторані в Іспанії "руський салат" перейменували у "Київський"

В підтримку України один з ресторанів замінив назву салату.
В Іспанії власники ресторанів висловили підтримку Україні. Вони "денацифікували" салат "руський".
Про це в Мережі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, з посиланням на публікації у місцевих ЗМІ.
Повідомляється, що в підтримку України один з ресторанів замінив назву салата "руський" на "Київський".
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.