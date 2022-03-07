В ресторані в Іспанії "руський салат" перейменували у "Київський"

В підтримку України один з ресторанів замінив назву салату.

В Іспанії власники ресторанів висловили підтримку Україні. Вони "денацифікували" салат "руський".

Про це в Мережі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, з посиланням на публікації у місцевих ЗМІ.

Повідомляється, що в підтримку України один з ресторанів замінив назву салата "руський" на "Київський".

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