В ресторане в Испании "русский салат" переименовали в "Киевский"

В поддержку Украины один из ресторанов заменил название салата.
В Испании владельцы ресторанов выразили поддержку Украине. Они "денацифицировали" салат "русский".
Об этом в Сети сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на публикации в местных СМИ.
Сообщается, что в поддержку Украины один из ресторанов заменил название салата "русский" на "Киевский".
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.