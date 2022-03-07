В ресторане в Испании "русский салат" переименовали в "Киевский"

В поддержку Украины один из ресторанов заменил название салата.

В Испании владельцы ресторанов выразили поддержку Украине. Они "денацифицировали" салат "русский".

Об этом в Сети сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на публикации в местных СМИ.

Сообщается, что в поддержку Украины один из ресторанов заменил название салата "русский" на "Киевский".

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