Венедіктову призначили послом України в Швейцарії

Колишню генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову призначили Надзвичайним і Повноважним послом України в Швейцарії.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 листопада.

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться в тексті указу.

У серпні стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

До цього Венедіктова була очільницею Офсу генеральної прокуратури України, утім 19 липня Верховна Рада звільнила її з цієї посади.

Натомість 27 липня Верховна Рада підтримала призначення новим генпрокурором України Андрія Костіна.

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