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Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
474
Время на прочтение
1 мин
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Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии

Фото: Правительственный портал

Экс-генпрокурорка получила новую должность.

Бывшая генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Швейцарии.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 ноября.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в тексте указа.

В августе стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшей генпрокурорки Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

До этого Венедиктова была главой Офса генеральной прокуратуры Украины, однако 19 июля Верховная Рада уволила ее с этой должности.

Вместо этого, 27 июля Верховная Рада поддержала назначение нового генпрокурора Украины Андрея Костина.

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Дата публикации
Просмотры
474
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