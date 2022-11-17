Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии

Бывшая генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Швейцарии.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 ноября.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в тексте указа.

В августе стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшей генпрокурорки Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

До этого Венедиктова была главой Офса генеральной прокуратуры Украины, однако 19 июля Верховная Рада уволила ее с этой должности.

Вместо этого, 27 июля Верховная Рада поддержала назначение нового генпрокурора Украины Андрея Костина.

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