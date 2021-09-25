Типы старения кожи: какие бывают и почему важно знать свой

Типы старения кожи: какие бывают и почему важно знать свой

Каждый человек стареет по-разному, то есть в рамках своего типа старения кожи. Тип старения влияет на скорость образования морщин, опущении мягких тканей, качество кожи, четкость контуров лица.

О том, какие бывают типы старения кожи лица и как они влияют на уход за кожей, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Типы старения кожи

Существует пять типов старения кожи лица:

мелкоморщинистый;

деформационный;

усталый;

мышечный или мускульный;

комбинированный или смешанный.

Тип старения – это не то же самое, что тип кожи. Традиционно выделяют нормальный, комбинированный, жирный, сухой типы кожи. Между типом кожи и типом старения нет четкой взаимосвязи.

Мелкоморщинистый тип старения характеризуется образованием сетки мелких морщин под глазами, на лбу, подбородке, шее, в области носа и рта. Выраженной гиперпигментацией. Чувствительностью, которая проявляется в виде покраснений и раздражений.

Мелкоморщинистому типу старения подвержен чаще всего сухой тип кожи. Из плюсов – при таком типе старения сохраняется четкость овала лица, нет нависающих век, брылей и второго подбородка.

Деформационный тип старения – самый популярный тип старения кожи, при котором нарушается архитектоника лица. "Плывет" овал лица, появляются выраженные носогубные морщины из-за миграции жировых пакетов, нависшие веки, двойной подбородок, отечность. Начальные возрастные изменения появляются в 25-30 лет. Первым страдает овал – искривляется угол молодости в 90 градусов между подбородком и линией шеи.

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Из плюсов – при таком типе старения на коже нет сетки мелких морщин, как при мелкоморщинистом типе. Кожа не страдает от сухости, покраснений, раздражений. Реже встречается гиперпигментация.

Усталый тип старения – это наиболее естественный и эстетический тип старения. Возрастная трансформация происходит медленно и органично. Уставший вид лицу придают опущенные уголки рта, носогубные и носослезные морщины, серый тон кожи, выраженная отечность.

К первым признакам старения по усталому типу я отношу опущение уголков рта, образование носогубных морщин, снижение эластичности и упругости кожи.

Из плюсов – при правильном ежедневном уходе в сочетании с профессиональными косметическими процедурами процесс старения кожи можно сделать незаметным.

Мышечный тип старения характеризуется наличием выраженных морщин в области глаз ("гусиных лапок") и носогубной зоны, нависающих век, пигментации. На лице появляется, условно говоря, лишня кожа из-за дефицита подкожного жира, и множественные заломы из-за мышечного гипертонуса.

Из плюсов – овал лица сохраняет четкость. Из минусов – кожа стареет резко и изменения более чем заметны.

Комбинированный или смешанный тип старения сочетает в себе два типа старения, например, мышечный и деформационный.

Три причины узнать свой тип старения

Зная свой тип старения кожи, вы сможете:

1. подобрать работающую косметику для ежедневного ухода дома, учитывая тип кожи и существующие проблемы;

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2. замедлить процессы естественного старения, например, предотвратить появление отеков и гиперпигментации, образование "гусиных лапок", преждевременное разрушение коллагеновых и эластиновых волокон под влиянием гликации или ультрафиолетовых лучей;

3. укрепить здоровье кожи при помощи профессиональных инъекционных и безинъекционных косметических процедур – плазмотерапии, эндосфера-терапии, мезотерапии, контурной пластики и др.

Вы можете попробовать определить свой тип старения самостоятельно. Но поскольку и тип старения, и тип кожи не меняются на протяжении жизни, я советую хотя бы раз проконсультироваться с косметологом, чтобы взрослеть комфортно и здорово.

Любите себя и свою кожу в любом виде и возрасте!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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