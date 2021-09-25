Типы старения кожи: какие бывают и почему важно знать свой

Каждый человек стареет по-разному, то есть в рамках своего типа старения кожи. Тип старения влияет на скорость образования морщин, опущении мягких тканей, качество кожи, четкость контуров лица.
О том, какие бывают типы старения кожи лица и как они влияют на уход за кожей, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.
Типы старения кожи
Существует пять типов старения кожи лица:
- мелкоморщинистый;
- деформационный;
- усталый;
- мышечный или мускульный;
- комбинированный или смешанный.
Тип старения – это не то же самое, что тип кожи. Традиционно выделяют нормальный, комбинированный, жирный, сухой типы кожи. Между типом кожи и типом старения нет четкой взаимосвязи.
Мелкоморщинистый тип старения характеризуется образованием сетки мелких морщин под глазами, на лбу, подбородке, шее, в области носа и рта. Выраженной гиперпигментацией. Чувствительностью, которая проявляется в виде покраснений и раздражений.
Мелкоморщинистому типу старения подвержен чаще всего сухой тип кожи. Из плюсов – при таком типе старения сохраняется четкость овала лица, нет нависающих век, брылей и второго подбородка.
Деформационный тип старения – самый популярный тип старения кожи, при котором нарушается архитектоника лица. "Плывет" овал лица, появляются выраженные носогубные морщины из-за миграции жировых пакетов, нависшие веки, двойной подбородок, отечность. Начальные возрастные изменения появляются в 25-30 лет. Первым страдает овал – искривляется угол молодости в 90 градусов между подбородком и линией шеи.
Из плюсов – при таком типе старения на коже нет сетки мелких морщин, как при мелкоморщинистом типе. Кожа не страдает от сухости, покраснений, раздражений. Реже встречается гиперпигментация.
Усталый тип старения – это наиболее естественный и эстетический тип старения. Возрастная трансформация происходит медленно и органично. Уставший вид лицу придают опущенные уголки рта, носогубные и носослезные морщины, серый тон кожи, выраженная отечность.
К первым признакам старения по усталому типу я отношу опущение уголков рта, образование носогубных морщин, снижение эластичности и упругости кожи.
Из плюсов – при правильном ежедневном уходе в сочетании с профессиональными косметическими процедурами процесс старения кожи можно сделать незаметным.
Мышечный тип старения характеризуется наличием выраженных морщин в области глаз ("гусиных лапок") и носогубной зоны, нависающих век, пигментации. На лице появляется, условно говоря, лишня кожа из-за дефицита подкожного жира, и множественные заломы из-за мышечного гипертонуса.
Из плюсов – овал лица сохраняет четкость. Из минусов – кожа стареет резко и изменения более чем заметны.
Комбинированный или смешанный тип старения сочетает в себе два типа старения, например, мышечный и деформационный.
Три причины узнать свой тип старения
Зная свой тип старения кожи, вы сможете:
1. подобрать работающую косметику для ежедневного ухода дома, учитывая тип кожи и существующие проблемы;
2. замедлить процессы естественного старения, например, предотвратить появление отеков и гиперпигментации, образование "гусиных лапок", преждевременное разрушение коллагеновых и эластиновых волокон под влиянием гликации или ультрафиолетовых лучей;
3. укрепить здоровье кожи при помощи профессиональных инъекционных и безинъекционных косметических процедур – плазмотерапии, эндосфера-терапии, мезотерапии, контурной пластики и др.
Вы можете попробовать определить свой тип старения самостоятельно. Но поскольку и тип старения, и тип кожи не меняются на протяжении жизни, я советую хотя бы раз проконсультироваться с косметологом, чтобы взрослеть комфортно и здорово.
Любите себя и свою кожу в любом виде и возрасте!
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