Жена Виктора Павлика рассказала, из-за чего заболел их годовалый сын

Мальчику стало плохо на границе, когда блогер с мамой и малышом возвращалась в Украину после отдыха.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками, что стало причиной болезни их годовалого сына Миши.

На странице в Instagram Екатерина разместила пост, в котором рассказала, что у сына на самом деле не ротавирус, как она думала.

"До вчерашнего дня я была уверена, что у него ротавирус. Вчера я получила результаты анализов, которые мы сдали по возвращении домой. Анализы показали, что у Миши не было вируса. У него была кишечная инфекция. О чем это говорит? Никто его не заразил. Поэтому и у меня с мамой не было желудочно-кишечных проблем, потому что это не вирус. Это грязные руки… самолет, аэропорт", — рассказала Репяхова.

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Блогер призналась, что очень себя корит за то, что недостаточно следила за этим:

"Не помыла руки лишний раз, не продезинфицировала лишний раз… Возможно, станем для кого-то примером. Всем здоровья", — добавила Екатерина.

Напомним, несколько недель назад жена Виктора Павлика Екатерина рассказала, что по дороге из Египта, где она отдыхала с годовалым сыном и мамой, мальчику резко стало плохо. У мальчика поднялась температура и его начало тошнить. Блогер думала, что у сына был ротавирус.

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