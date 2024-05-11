Влада Сумщини звернулася до місцевих жителів: що сталося

Влада Сумської області звернулася до мешканців регіону та просить їх утримуватися від відвідування кладовищ. Йдеться про 10-кілометрову зону від кордону.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що таке рішення ухвалили за підсумками роботи штабу з організації розмінування деокупованих територій Сумської області.

"Рекомендуємо жителям Сумщини утриматися від відвідування кладовищ у прикордонні - у 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", - наголосив очільник ОВА Володимир Артюх.

Крім того, рятувальники нагадали про правила поводження на території, де можуть бути вибухово-небезпечні предмети. Зокрема, просять негайно повідомити відповідні органи про знахідку, дочекатися прибуття фахівців та вказати її місцеперебування.

Як повідомлялося, на Київщині в зоні відчуження заборонили проводити поминальні дні. Заборону пояснюють необхідністю дотримання безпеки громадян та дією правового режиму воєнного стану.

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