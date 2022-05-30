Вознесіння Господнє 2022: що приготувати для святкового столу

2 червня християни східного обряду святкують велике свято - Вознесіння Господнє. Символом цього дня традиційно вважаються булочки або спеціальне печиво. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що приготувати на святковий стіл до Вознесіння Господнього.
2022 року Вознесіння Господнє християни східного обряду святкують 2 червня. Це свято нерозривно пов'язане з Великоднем і припадає на 40-й день після нього. Цього дня прийнято відвідувати храм. Також важливо звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.
Традиційно після відвідування храму прийнято збиратися всією сім'єю за святковим столом або запрошувати до себе за стіл гостей, щоб разом відствяткувати це велике свято - Вознесіння Господнє. Існують і традиційні частування. В цей період немає посту, а тому на столі можуть бути страви з м'яса, риби, а також різноманітна випічка. Вітаються салати, а також страви з бобів, свіжих овочів. Цікаво, що серед наших предків саме печиво і булочки вважалися символами Вознесіння Господнього..
Печиво "Вознесенські драбинки": рецепт
Щоб приготувати традиційне печиво на Вознесіння Господнє вам знадобиться:
- 100 мл води;
- 4 г ваніліну;
- 200 г борошна пшеничного;
- 80 г цукрової пудри;
- 40 мл лимонного соку;
- 120 г лісового горіха;
- 1 яйце.
Приготування смачного печива дуже просте:
- В ступці подрібнити підсмажені лісові горіхи. Додати ванілін та перемішати.
- Всипати цукрової пудри та просіяти борошно, все добре перемішати ще раз.
- Додато жовток, лимонний сік та замісити тісто. Поступово додавати до нього воду.
- Розкачати тісто (товщина повинна бути не більше 1 см), розрізати на окремі смужки. Укласти їх на деко так, щоб вийшла драбинка на 7 кроків.
- У місцях з'єднання не забудьте змочити мокрою щіточкою. Поставити в розігріту до температури 180 градусів духовки на 30 хвилин.
Вранці на свято Вознесіння Господнього потрібно з'їсти одну драбинку і запити її освяченою водою.
Пиріг з зеленою цибулею на Вознесіння Господнє
Щоб приготувати цей пиріг з зеленою цибулею вам знадобиться:
- 3 яйця;
- 250 г зеленої цибулі;
- сіль, цукор, сода, перець - за смаком;
- 100 мл сметани;
- 1 склянка борошна;
- 200 г шинки;
- тертий сир - за бажанням.
Приготування дуже просте і не займає багато часу:
- Зелену цибулю дрібно порізати, а потім злегка прим'яти.
- В окрему миску збити яйця з сіллю, перцем, цукром.
- Порізати мілко шинку та додати до яєчної маси.
- Всипати борошно, соду та додати сметану.
- Перемішати і з'єднати з цибулею.
- Зверху при бажання можна посипати тертим сиром.
- В змащену маслом форму викласти тісто.
- Запікати при температурі 200 градусів близькл 45 хвилин.
Коли пиріг буде готовий, потрібно вийняти його з духовки та остудити. Не забудьте порізати на порційні шматочки і можна подавати на святковий стіл.