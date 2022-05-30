Вознесіння Господнє 2022: що приготувати для святкового столу

Що можна приготувати на Вознесіння Господнє? / Фото: pixabay.com

2 червня християни східного обряду святкують велике свято - Вознесіння Господнє. Символом цього дня традиційно вважаються булочки або спеціальне печиво. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що приготувати на святковий стіл до Вознесіння Господнього.

2022 року Вознесіння Господнє християни східного обряду святкують 2 червня. Це свято нерозривно пов'язане з Великоднем і припадає на 40-й день після нього. Цього дня прийнято відвідувати храм. Також важливо звернутися до Господа з молитвою, подякувати за все, попросити допомоги, здоров'я, благополуччя, покаятися в гріхах.

Традиційно після відвідування храму прийнято збиратися всією сім'єю за святковим столом або запрошувати до себе за стіл гостей, щоб разом відствяткувати це велике свято - Вознесіння Господнє. Існують і традиційні частування. В цей період немає посту, а тому на столі можуть бути страви з м'яса, риби, а також різноманітна випічка. Вітаються салати, а також страви з бобів, свіжих овочів. Цікаво, що серед наших предків саме печиво і булочки вважалися символами Вознесіння Господнього..

Печиво "Вознесенські драбинки": рецепт

Традиційне печиво на Вознесіння Господнє / Фото: facebook.com

Щоб приготувати традиційне печиво на Вознесіння Господнє вам знадобиться:

100 мл води;

4 г ваніліну;

200 г борошна пшеничного;

80 г цукрової пудри;

40 мл лимонного соку;

120 г лісового горіха;

1 яйце.

Приготування смачного печива дуже просте:

В ступці подрібнити підсмажені лісові горіхи. Додати ванілін та перемішати. Всипати цукрової пудри та просіяти борошно, все добре перемішати ще раз. Додато жовток, лимонний сік та замісити тісто. Поступово додавати до нього воду. Розкачати тісто (товщина повинна бути не більше 1 см), розрізати на окремі смужки. Укласти їх на деко так, щоб вийшла драбинка на 7 кроків. У місцях з'єднання не забудьте змочити мокрою щіточкою. Поставити в розігріту до температури 180 градусів духовки на 30 хвилин.

Вранці на свято Вознесіння Господнього потрібно з'їсти одну драбинку і запити її освяченою водою.

Пиріг з зеленою цибулею на Вознесіння Господнє

Пиріг з цибулею на Вознесіння Господнє: рецепт приготування / Фото: Pexels

Щоб приготувати цей пиріг з зеленою цибулею вам знадобиться:

3 яйця;

250 г зеленої цибулі;

сіль, цукор, сода, перець - за смаком;

100 мл сметани;

1 склянка борошна;

200 г шинки;

тертий сир - за бажанням.

Приготування дуже просте і не займає багато часу:

Зелену цибулю дрібно порізати, а потім злегка прим'яти. В окрему миску збити яйця з сіллю, перцем, цукром. Порізати мілко шинку та додати до яєчної маси. Всипати борошно, соду та додати сметану. Перемішати і з'єднати з цибулею. Зверху при бажання можна посипати тертим сиром. В змащену маслом форму викласти тісто. Запікати при температурі 200 градусів близькл 45 хвилин.

Коли пиріг буде готовий, потрібно вийняти його з духовки та остудити. Не забудьте порізати на порційні шматочки і можна подавати на святковий стіл.