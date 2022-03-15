Зеленський підписав закон про колабораціонізм

Йдеться про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з рф. Згідно з документом, за колабораціонізм загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко під час телемарафону.

"Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований", - заявив Корнієнко.

Йдеться про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.

Згідно з законом №5144, Кримінальний кодекс доповниться статтею 111-1 "Колабораційна діяльність". Вона вводить кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

Колабораційна діяльність в Україні буде каратися тюремним ув'язненням терміном на 15 років, а також передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.

Водночас закон №5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це нововведення також стосується юридичних осіб.

Також особам, що були засуджені за колабораціонізм, забороняється бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, представниками кандидата на пост президента України в Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.

Нагадаємо, у Черкаській області під час воєнного стану затримали двох чоловіків за підозрою у мародерстві.

Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

"12 березня чоловік проник до господарського приміщення місцевої жительки та викрав домашню птицю, а також деякі предмети. Його затримали та оголосили про підозру", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що 13 березня також затримали жителя Кіровоградщини, він обікрав місцевий магазин.

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