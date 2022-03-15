Зеленский подписал закон о коллаборационизме

Вернее, речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ. Согласно документу, за коллаборационизм грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко во время телемарафона.

"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", — заявил Корниенко.

Речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144.

Согласно закону №5144, Уголовный кодекс дополнится статьей 111-1 "Колаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или его вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

Коллаборационная деятельность в Украине будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В то же время, закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это новшество также касается юридических лиц.

Также лицам, осужденным за коллаборационизм, запрещается быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.

Напомним, в Черкасской области во время военного положения задержаны двое мужчин по подозрению в мародерстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

"12 марта мужчина проник в хозяйственное помещение местной жительницы и похитил домашнюю птицу, а также некоторые предметы. Его задержали и объявили о подозрении", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 13 марта также задержали жителя Кировоградщины, он обокрал местный магазин.

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