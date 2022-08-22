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ЗСУ ведуть контрнаступ на Херсон - ОК "Південь"

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ЗСУ ведуть контрнаступ на Херсон - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Збройні сили України ведуть констрнаступ на Херсонському напрямку.

Щоправда, триває він в умовах сучасної війни, а не маршовим проходом.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, ЗСУ систематично і методично ведуть контрнаступ на Херсон. Їхня тактика передбачає знищення складів із боєприпасами, командних пунктів, опорних пунктів зі зброєю та особовим складом і технікою.

"Якщо всі очікували, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонщини, то це дарма. Оскільки в умовах сучасної війни контрнаступ виглядає інакше. Це здебільшого виснаження сил ворога. Чим ми і займаємося", – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що тактика ЗСУ "суттєво впливає" на моральний дух окупантів. 

Нагадаємо, що британський полковник попереджає Україну про ймовірну зраду Заходу, яка дозволить Путіну виграти війну

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