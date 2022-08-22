ВСУ ведут контрнаступление на Херсон – ОК "Південь"

Правда, он продолжается в условиях современной войны, а не маршевым проходом.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

Также читайте Меньше работы для ЗСУ: в Луганской области нетрезвые оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой

По ее словам, ВСУ систематически и методично ведут контрнаступление на Херсон. Их тактика предусматривает уничтожение складов боеприпасов, командных пунктов, опорных пунктов с оружием и личным составом и техникой.

"Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что тактика ВСУ "существенно влияет" на моральный дух оккупантов.

Напомним, что британский полковник предупреждает Украину о предполагаемой измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну

Читайте также: