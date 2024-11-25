ТСН 19:30 за 25 листопада 2024 року | Повний випуск новин жестовою мовою

Новини України та світу станом 19:30 25 листопада 2024 року, в огляді ТСН. - Росіяни вдарили по середмістю Харкова ракетою С-400. 23 людини поранені. - У Запоріжжі внаслідок російської атаки дронами постраждала дитина, потрощено будинки та промислові споруди. - 11 потерпілих в Одесі через ранкову атаку балістикою. Ворожа ракета поцілила у житловий квартал. - Україна вперше вдарила американськими балістичними ракетами Aтакамз з касетною бойовою частиною - Росіяни окупували ще два населені пункти у Донецькій області - Браковані міни у ЗСУ. Шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120 мм - Запобіжний захід отримав нападник, який в ніч проти неділі застрелив чоловіка в одному з готелів в столиці. - Несподівані результати президентських перегонів у Румунії. - Велика Британія запроваджує найбільші санкції проти тіньового флоту Росії. - Росія має заплатити за знищене майно українців. Перші рішення про компенсації можуть зʼявитися у 2027. - Настоятеля храму УПЦ (МП) затримала СБУ у Харкові. Чоловіка підозрюють у шпигунстві за оборонцями міста. - На Одещині затримали далекобійника, який вивозив чоловіків за кордон під причепом своєї вантажівки. - Підпалював автівки військових та будівлі ТЦК. У Сумах правоохоронці затримали 35-річного серійного палія. - 100 тисяч людей у майже 800 будинках Кривого Рогу залишаються без опалення. Чому батареї криворіжців досі холодні? - Без снігу, але з морозом. Цього тижня в Україні синоптики прогнозують похолодання.