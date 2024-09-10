Чи можна вагітним Цитрамон: усі "за" і "проти"

Під час вагітності жінки часто стикаються з різними фізичними недугами, зокрема головним болем. Однак вибір ліків для полегшення симптомів значно обмежений, оскільки багато препаратів можуть негативно вплинути на розвиток дитини.

Одним з найпоширеніших знеболювальних є Цитрамон, але виникає питання: чи можна його вживати під час вагітності.

Чи дозволений Цитрамон під час вагітності

Згідно з інструкцією до препарату, Цитрамон протипоказаний під час вагітності, особливо у 1 та 3 триместрах. У другому триместрі його можна приймати лише з дозволу лікаря і під його ретельним наглядом. Це пов’язано зі складом препарату, який включає три активні компоненти: ацетилсаліцилову кислоту, парацетамол та кофеїн.

Компоненти Цитрамону і їхній вплив на вагітність

Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) — нестероїдний протизапальний засіб, що може впливати на згортання крові. Дослідження показали, що низькі дози аспірину (до 100 мг) можуть бути безпечними під час вагітності, але високі дози становлять ризик, особливо у 1 та 3 триместрах. У перший триместр ацетилсаліцилова кислота може призвести до порушень розвитку плоду, а в третій — до проблем із кровообігом.

Парацетамол — широко використовуваний знеболювальний засіб, вважається більш безпечним під час вагітності. Однак існують певні дослідження, які вказують на можливий зв’язок між його застосуванням у вагітних і ризиком розвитку у дитини таких захворювань, як синдром дефіциту уваги або навіть аутизм. Бельгійські вчені також звертають увагу на ризик передчасного закриття артеріальної протоки плоду при частому використанні парацетамолу.

Кофеїн — стимулятор центральної нервової системи, який входить до складу Цитрамону, також небезпечний при вагітності. Занадто велика кількість кофеїну може призвести до підвищення ризику викидня або передчасних пологів. Вагітним рекомендується обмежити споживання кофеїну до мінімуму.

Протипоказання до застосування Цитрамону під час вагітності

Застосування Цитрамону вагітними жінками категорично протипоказане у таких випадках:

якщо є індивідуальна непереносимість компонентів препарату;

якщо у жінки спостерігаються проблеми з нирками, печінкою, або шлунково-кишковим трактом (виразка);

при порушеннях з боку кровоносної системи, таких як гемофілія або тромбози;

при серцево-судинних захворюваннях, включаючи артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця.

Якщо головний біль або інші болючі відчуття не дають спокою під час вагітності, найкраще звернутися до лікаря, який підбере безпечніший препарат. У більшості випадків Парацетамол вважається безпечною альтернативою для знеболювання та зниження температури, але його також слід приймати лише за призначенням лікаря.

Читайте також: