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"Актор, якого добре загримували" – експерт про двійників Путіна

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"Актор, якого добре загримували" – експерт про двійників Путіна

Фото: Associated Press

Вже не вперше експерти поговорюють, що у президента Росії Володимира Путіна є двійники, дехто навіть припускає, що справжній диктатор вже помер.

Президент Росії Володимир Путін зараз схожий на людину, яку дуже добре загримували, як актора, аби він зіграв свою роль.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів політконсультант Дмитро Васильєв.  

"От інколи є таке підсилене враження такого субʼєктивного сприйняття. Тому припущення, що це є актор, який грає роль керівника держави – воно існує", - зазначив він.

Двійники диктатора Путіна

У Мережі поширюють так звану таблицю двійників російського президента. У ній зібрані всі "версії" Путіна, серед яких: "балакун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Ймовірні двійники можуть змінюватися залежно від того, на якій події треба з'явитися диктаторові.

22 липня керівник розвідки України Кирило Буданов натякнув, що до Ірану замість Путіна літав його двійник.

Буданов також підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін мав значні проблеми зі здоров'ям, але чи живий він, чи ні – наразі точної відповіді нема.

Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, який давно спостерігає за кремлівським диктатором вважає, що справжній Путін, зовнішність якого можна відслідкувати за дитячими фото, зник з екранів під час свого другого президентського терміну – це 2004-2008 роки.

Правозахисник та блогер Марк Фейгін вважає, що у Путіна можуть бути оперативні двійники, але вони навряд чи виходять на публіку.

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