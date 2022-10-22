"Актёр, которого хорошо загримировали" — эксперт о двойниках Путина

Уже не первый раз эксперты поговаривают, что у президента России Владимира Путина есть двойники, некоторые даже предполагают, что настоящий диктатор уже умер.

Президент России Владимир Путин сейчас похож на человека, которого очень хорошо загримировали, как актера, чтобы он сыграл свою роль.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал политконсультант Дмитрий Васильев.

"Вот иногда есть такое усиленное впечатление такого субъективного восприятия. Поэтому предположение, что это актер, который играет роль руководителя государства — оно существует", — отметил он.

Двойники диктатора Путина

В сети распространяют так называемую таблицу двойников российского президента. В ней собраны все "версии" Путина, среди которых: "болтун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". Вероятные двойники могут изменяться в зависимости от того, на каком событии нужно появиться диктатору.

22 июля руководитель разведки Украины Кирилл Буданов намекнул, что в Иран вместо Путина летал его двойник.

Буданов также подтвердил, что у российского диктатора Владимира Путина были значительные проблемы со здоровьем, но жив ли он или нет – пока точного ответа нет.

Дмитрий Попов, кандидат психологических наук считает, давно наблюдающий за кремлевским диктатором, что настоящий Путин, внешность которого можно отследить за детскими фото, исчез с экранов во время своего второго президентского срока – это 2004-2008 годы.

Правозащитник и блогер Марк Фейгин считает, что у Путина могут быть оперативные двойники, но они вряд ли выходят на публику.

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