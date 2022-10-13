Когда вместо Путина появляется двойник: объяснение от экс-главы Внешней разведки

По его словам, диктатор только в некоторых случаях использует двойников.

Российский диктатор Путин, вероятно, лично посетит саммит в Астане, где встретится с президентом Турции Эрдоганом, а не отправит вместо себя двойника.

Об этом рассказал экс-председатель Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж, передает "УНИАН".

По его словам, диктатор только в некоторых случаях использует двойников. Например, Путин панически боится покушения, поэтому использует "клоны" во время массовых мероприятий.

"Только в отдельных ситуациях, когда проводятся массовые мероприятия, какие-то поздравления — там возможен вариант двойника, потому что он боится. Он очень боится погибнуть. Один из маркеров — он сажал всех президентов во время COVID-19 за 15-метровым столом. Точно так же он боится погибнуть от ядерной бомбы, террористов и заговорщиков. Он сейчас обставил себя пятью спецслужбами, которые контролируют элиты и друг друга. Поэтому он реально выходит (на встрече. – Ред.). Я по всем ситуациям его знаю, знаю его психологию. Он принимает аргументы только мощной силы. И аргументы к нему лично и его режиму", — заявил Маломуж.

Что известно о двойниках Путина

Глава украинской военной разведки, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники.

"Картинка, скажем так, уха, разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", — обратил внимание начальник ГУР.

В Сети даже распространяют так называемую таблицу двойников российского президента. В ней собраны все "версии" Путина, среди которых: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". Вероятные двойники могут изменяться в зависимости от того, на каком событии нужно появиться диктатору.

22 июля руководитель Буданов намекнул, что в Иран вместо Путина летал его двойник.

Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, давно наблюдающий за кремлевским диктатором по научному любопытству, вообще считает, что настоящий Путин исчез с экранов во время своего второго президентского срока – это 2004-2008 годы.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин допустил, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но он уверен, что диктатор не выпускает двойников "на публику".

"У него есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. В трех машинах поехали три человека — кого грохнули, не поймешь. В это я охотно поверю. Но все-таки выпускать двойника просто на публику очень рискованно. Если бы я узнал такое, это бы меня очень удивило", — сказал Фейгин.

Двойники Путина: сколько их существует и кто ими руководит – Ночная варта