В России Путина критикует основатель "Вагнера" Пригожин: падает авторитет главы Кремля

Руководителя Кремля Путина лично критиковал основатель формирования "Вагнера" Евгений Пригожин. Он выражал фюреру недовольство военными действиями в Украине.

Об этом пишет издание Washington Post.

Пригожин, как сообщается, и публично несколько недель назад критиковал Путина. Однако сам Пригожин, когда выражал критику Путину, чувствовал себя комфортно. Это говорит о том, как растет влияние Пригожина и падает авторитет Путина на фоне постоянных ошибок и потерь на поле боя.

“В течение многих лет Пригожин действовал в тени российских властей, отрицая связи с печально известной российской группой наемников Вагнера и петербургской фабрикой интернет-троллей, которую, по словам властей США, он финансировал для вмешательства в президентскую кампанию в США в 2016 году. Он помогал продвигать внешние цели Кремля вне формальных структур и получил прозвище ”повар Путина” из-за того, что владел рестораном в Санкт-Петербурге, который когда-то посещал Путин”, — пишет Washington Post.

Напомним, что Кадыров призвал "стирать с земли" города Украины и недоволен "слабыми ответами" России.

Читайте также: