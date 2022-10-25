Стало известно, сколько людей погибло вчера от обстрелов РФ

Больше всего жертв среди гражданских в Донецкой области.

В результате обстрелов Российской Федерации за прошедшие сутки, 24 октября, погибли и пострадали 20 мирных людей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные ОВА.

По данным местных ОВА, по состоянию на утро 25 октября больше всего жертв российской агрессии за минувшие сутки – в Донецкой области. Там 10 погибших гражданских лиц (в том числе обнаружены 3 убитых ранее) и 3 раненых.

В Харьковской области от российских обстрелов ранены четыре человека. В Запорожской области двое гражданских лиц были ранены.

От обстрелов РФ в Херсонской области – 4 раненых.

Напомним, с начала войны российские оккупанты убили в Украине 430 детей, более 820 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Как сообщалось, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что в области обнаружили 40 тел российских военных, погибших во время активных боевых действий в феврале-марте. Они. говорит Чаус, будет ресурсом для обмена на наших погибших.

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