Стало відомо, скільки людей загинуло вчора від обстрілів РФ

У результаті обстрілів Російської Федерації протягом минулої доби, 24 жовтня, загинуло і постраждало 20 мирних людей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.

За даними місцевих ОВА, станом на ранок 25 жовтня найбільше жертв російської агресії за минулу добу - у Донецькій області. Там 10 загиблих цивільних осіб (зокрема виявлено 3 вбитих раніше) і 3 поранених.

У Харківській області від російських обстрілів поранено чотири людини. У Запорізькій області двоє цивільних осіб було поранено.

Від обстрілів РФ у Херсонській області - 4 поранених.

Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 430 дітей, понад 820 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Як повідомлялося, очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що в області виявили 40 тіл російських військових, які загинули під час активних бойових дій у лютому-березні. Вони. каже Чаус, будуть ресурсом для обміну на наших загиблих.

Читайте також: