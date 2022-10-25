Стало відомо, скільки людей загинуло вчора від обстрілів РФ

Найбільше жертв серед цивільних у Донецькій області.
У результаті обстрілів Російської Федерації протягом минулої доби, 24 жовтня, загинуло і постраждало 20 мирних людей.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані ОВА.
За даними місцевих ОВА, станом на ранок 25 жовтня найбільше жертв російської агресії за минулу добу - у Донецькій області. Там 10 загиблих цивільних осіб (зокрема виявлено 3 вбитих раніше) і 3 поранених.
У Харківській області від російських обстрілів поранено чотири людини. У Запорізькій області двоє цивільних осіб було поранено.
Від обстрілів РФ у Херсонській області - 4 поранених.
Нагадаємо, від початку війни російські окупанти вбили в Україні 430 дітей, понад 820 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Як повідомлялося, очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що в області виявили 40 тіл російських військових, які загинули під час активних бойових дій у лютому-березні. Вони. каже Чаус, будуть ресурсом для обміну на наших загиблих.
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