У Чернігівській області виявили 40 тіл загиблих окупантів – ОВА

Росіяни загинули ще у лютому-березні.

У Чернігівській області виявили 40 тіл російських військових, які загинули під час активних бойових дій у лютому-березні.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"На території області вилучено 40 тіл представників ворожої армії, які будуть ресурсом для обміну на наших загиблих", – зазначив він.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 68 420 осіб.

За минулу добу, 24 жовтня, ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію “Зоопарк” та два інших важливих об’єкти противника.

Під Мелітополем ЗСУ завдали потужних ударів в районі залізничної переправи.

Журналісти The New York Times пишуть, що Росія може взяти паузу у війні і перегрупуватися.

За даними британської розвідки, ЗСУ від лютого знищили чверть російських гелікоптерів Ka-52.

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