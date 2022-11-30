Арестович розповів про українських танкістів під Бахмутом: "Творять дива"

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що українські танкісти під Бахмутом творять справжні дива. Вони працюють як танками, так і як артилерією.

Про це він сказав 29 листопада в коментарі російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Хочеться віддати належне танкістам. Вони діють і як танки, і замінюють собою артилерію. Тобто артилерійські дуелі часто ведуть наші танки, приймання із закритих вогневих позицій непрямим наведенням, і дуже ефективно. І навіть пригнічують ворожу артилерію, що є нонсенсом", - розповів Арестович.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок - одна з найскладніших ділянок на лінії фронту. Там росіяни постійно атакують ЗСУ та обстрілюють з усіх видів зброї.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що там зараз тривають найзапекліші бої. Туди росіяни підтягнули резерви та постійно атакують позиції ЗСУ, проте Сили оборони протистоять ворогові.

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