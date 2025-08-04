Атака Хмельниччини дронами і ракетами: що відомо про наслідки

Дрони / © ТСН.ua

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Сьогодні вночі, вранці та вдень Хмельницька область зазнала чергових атак з боку ворога, що здійснювалися ракетами та безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомив Голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін у Facebook.

Сили протиповітряної оборони знищили два ворожі безпілотники, ще один був втрачений локаційно. Постраждалих і загиблих немає.

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Внаслідок атак було пошкоджено частину дорожнього покриття, проте відповідні служби вже працюють на місці та займаються відновленням.

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін подякував Повітряним силам Збройних сил України за мужність і відвагу та запевнив, що разом Україна обов’язково переможе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 4 серпня Росія атакувала Україну 162 ударними безпілотниками Shahed, різними імітаторними дронами та ракетою Х-47 М2 «Кинджал». Сили ППО знищили 161 з них, ефективно захистивши країну від майже всієї атаки.