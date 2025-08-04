Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі зробили заяву

Путін і Зеленський / © ТСН

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Президент РФ Володимир Путін не виключає можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«У Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та спецпосланця Трампа Віткоффа, який може приїхати до Росії 6-7 серпня. Це може трапитися після необхідної роботи на рівні експертів», — сказав він.

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Раніше стало відомо, що посол України в Туреччині Наріман Джелял заявив, що Ердоган активно просуває зустріч Зеленського, Трампа і Путіна в Туреччині. Але Москва виставляє умови.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але лише за тих умов, які були озвучені у червні 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо закінчення війни в Україні.

«Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відтермінування санкцій… Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів», — зазначив він.

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