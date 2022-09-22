Британія збільшить військову підтримку Україні - прем'єрка Трасс

Велика Британія не припиняє підтримувати Україну, проти якої 24 лютого РФ розв'язала повномасштабне вторгнення.

Зокрема, українські Збройні сили отримають нову британську зброя. Зокрема, ракети MLRS.

Про це заявила прем'єр-міністрерка Великобританії Ліз Трасс під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

"Поки я говорю в Україну прибуває нова британська зброя, включаючи ракети MLRS. Ми не заспокоїмося - поки Україна не здобуде перемогу", - повідомила Трасс.

За її словами, Британія у цей вирішальний момент збільшить військову підтримку України, наскільки буде потрібно. Прем'єрка наголосила, що у війні агресорка Росія використовує зброю, щоб "вбивати, калічувати людей", а також "зброєю війни є зґвалтування".

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

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