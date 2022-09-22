Британия увеличит военную поддержку Украины — премьер Трасс

Великобритания не перестает поддерживать Украину, против которой 24 февраля РФ решила полномасштабное вторжение.

В частности, украинские вооруженные силы получат новое британское оружие. В частности, ракеты MLRS.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время заседания Генеральной ассамблеи ООН.

"Пока я говорю в Украину прибывает новое британское оружие, включая ракеты MLRS. Мы не успокоимся — пока Украина не одержит победу", — сообщила Трасс.

По ее словам, Британия в этот решающий момент увеличит военную поддержку Украины, насколько потребуется. Премьер подчеркнула, что в войне агрессорка Россия использует оружие, чтобы "убивать, калечить людей", а также "оружием войны есть изнасилование".

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы по незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

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