В Беларуси сообщили, планируют ли объявлять мобилизацию вслед за Россией

В свою очередь, в Беларуси, территории которой РФ осуществляет ракетные запуски по Украине, к такому шагу не будут прибегать. В настоящее время страна не нуждается в мобилизации.

Об этом заявил глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет Зеркало.

По его словам, республика в случае опасности готова дать отпор "складу мирного времени".

"Мобилизация — это не о нас. Народ Беларуси и страна мобилизованы и так, готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, которое сегодня выполняет задачи по обороны своей страны и конституционного строя на своей территории", – сказал Вольфович.

Он также заявил, что народное ополчение в Беларуси "предназначено для защиты своей страны". Мол, "Беларусь не представляет никому угрозы".

Напомним, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.

Россияне вышли на первые акции протеста против мобилизации. Сообщения об акциях в России поступают из Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска и Иркутска. В Иркутске ОМОН разогнал акцию, на которую собралось около 60 человек. Есть задержание.

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