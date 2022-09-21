В Беларуси сообщили, планируют ли объявлять мобилизацию вслед за Россией

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации 21 сентября.
В свою очередь, в Беларуси, территории которой РФ осуществляет ракетные запуски по Украине, к такому шагу не будут прибегать. В настоящее время страна не нуждается в мобилизации.
Об этом заявил глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет Зеркало.
По его словам, республика в случае опасности готова дать отпор "складу мирного времени".
"Мобилизация — это не о нас. Народ Беларуси и страна мобилизованы и так, готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, которое сегодня выполняет задачи по обороны своей страны и конституционного строя на своей территории", – сказал Вольфович.
Он также заявил, что народное ополчение в Беларуси "предназначено для защиты своей страны". Мол, "Беларусь не представляет никому угрозы".
Напомним, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.
Россияне вышли на первые акции протеста против мобилизации. Сообщения об акциях в России поступают из Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска и Иркутска. В Иркутске ОМОН разогнал акцию, на которую собралось около 60 человек. Есть задержание.
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