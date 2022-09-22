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Россия ударила ракетами по Запорожью

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Россия ударила ракетами по Запорожью

Фото: ТСН.ua

Взрыв в городе раздался до объявления воздушной тревоги.

Утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Над городом поднялся большой столб дыма.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!" — написал он.

Напомним, в рамках обмена пленными с Россией удалось освободить 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова". Героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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