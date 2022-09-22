Росія вдарила ракетами по Запоріжжю

Вибух у місті пролунав до оголошення повітряної тривоги.
Вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Над містом піднявся великий стовп диму.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!" - написав він.
Нагадаємо, у межах обміну полоненими з Росією вдалося звільнити 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову". Героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.
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