Чому США не хочуть передавати Україні ракетні системи HIMARS

Днями американські медіа повідомили, що незважаючи на прохання Києва, США не поставляють Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності.

Це начебто пов’язано із побоюваннями Вашингтона, що Україна може завдати ударів по території РФ. А це, своэю чергою, ще більше загострить та затягне війну. ЗМІ зробили висновок, що йдеться, зокрема, про американські системи HIMARS дальністю до 300 км.

На думку заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся, таке пояснення не відповідає дійсності. За його словами, справжня причина - у вартості цих систем.

"Ці системи не потрапляли до американських пакетів допомоги Україні за фінансовими показникам. Якщо глянути, скільки Румунія чи Польща сплачують за HIMARS, то це сотні мільярдів доларів за кілька комплексів. Тобто це дуже вартісна система. Те саме із системами ППО та ПРО - це сотні мільярдів доларів. До цього часу нам, згадайте, давали пакети десь на $200-300 млн. І все ж таки намагалися надавати саме ту зброю, яка була необхідна в кожен конкретний проміжок часу", - пояснює ТСН.ua Михайло Самусь.

Експерт нагадує, що ще кілька тижнів тому величезна проблема була з далекобійною артилерією. Зараз потребу в ній трохи заповнили. Проте, якщо б нам раніше дали HIMARS, то один пакет допомоги на $300 млн пішов би на кілька таких комплексів. Це забрало би дуже багато коштів, але на той момент не стало би оптимальним рішенням.

"Зараз, коли виділяється $20 млрд, можна вже спланувати і HIMARS, і системи ППО, і навіть авіацію. І цим ми не завдамо шкоди іншим напрямкам допомоги, де є артилерія, бронетехніка, системи розвідки тощо. Тим більше, зараз з’явилися повідомлення про поставки протикорабельних ракет. Знову ж таки, тут було питання саме у вартості цих ракет. Це знову ж таки - сотні мільйонів доларів", - підсумовує Михайло Самусь.

Читайте також: