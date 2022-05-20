Почему США не хотят передавать Украине HIMARS

На днях американские медиа сообщили, что, несмотря на просьбы Киева, США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня большой дальности.

Это вроде бы связано с опасениями Вашингтона, что Украина может нанести удары по территории РФ. А это еще больше обострит и затянет войну. СМИ заключили, что речь идет в частности об американских системах HIMARS дальностью до 300 км.

По мнению заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, такое объяснение не соответствует действительности. По его словам, настоящая причина – в стоимости этих систем.

"Эти системы не попадали в американские пакеты помощи Украине по финансовым показателям. Если посмотреть, сколько Румыния или Польша платят за HIMARS, то это сотни миллиардов долларов за несколько комплексов. То есть это очень дорогостоящая система. То же самое с системами ПВО и ПРО — это сотни миллиардов долларов. До сих пор нам, вспомните, давали пакеты где-то на $200-300 млн. И все же пытались предоставлять именно то оружие, которое было необходимо в каждый конкретный промежуток времени", — объясняет ТСН.ua Михаил Самусь.

Эксперт напоминает, что еще несколько недель тому назад огромная проблема была с дальнобойной артиллерией. Сейчас потребность в ней немного заполнили. Однако если бы нам раньше дали HIMARS, то один пакет помощи на $300 млн пошел бы на несколько таких комплексов. Это бы забрало очень много средств, но на тот момент не стало бы оптимальным решением.

"Сейчас, когда выделяется $20 млрд, можно уже спланировать и HIMARS, и системы ПВО, и даже авиацию. И этим мы не нанесем ущерб другим направлениям помощи, где есть артиллерия, бронетехника, системы разведки и т.д. Тем более сейчас появились сообщения о поставки противокорабельных ракет. Опять же здесь был вопрос именно в стоимости этих ракет. Это опять же — сотни миллионов долларов", — заключает Михаил Самусь.

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