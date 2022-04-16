До Києва прибула делегація грузинських парламентарів

Грузинські парламентарі прибули до столиці для підтримки українців у війні проти росії.
У суботу, 16 квітня, до Києва прибула делегація парламенту Грузії, аби висловити підтримку українському народу.
Про це повідомив спікер парламенту Шалва Папуашвілі.
"Сьогодні у Києві разом із колегами-парламентарями, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваш смуток, Грузія підтримує Україну, грузини – з українцями", – написав Папуашвілі.
Arrived in #Kyiv together with fellow Georgian MPs to convey a message of Georgia: we feel your sorrow, #Georgia supports #Ukraine, Georgians stand with Ukrainians— Shalva Papuashvili (@shpapuashvili) April 16, 2022
Нагадаємо, днями до столиці повернудися чеські дипломати повернулися.
Варто зазначити, що після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Чехія, як і багато інших країн, евакуювала співробітників свого посольства з Києва. Утім, вже своїх дипломатів до Києва повернули: ЄС, Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Туреччина. А представники Польщі та Ватикану не залишали Україну.
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