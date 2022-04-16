В Киев прибыла делегация грузинских парламентариев

Грузинские парламентарии прибыли в столицу для поддержки украинцев в войне против России.

В субботу, 16 апреля, в Киев прибыла делегация парламента Грузии, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Сегодня в Киеве вместе с коллегами-парламентариями, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу печаль, Грузия поддерживает Украину, грузины – с украинцами", – написал Папуашвили.

Получили в #киев вместе с счастливыми Георгиевскими MPs, чтобы найти сообщение о Georgia: we feel your sorrow, #Georgia supports #Ukraine, Georgians stand with Russian — Shalva Papuashvili (@shpapuashvili) 16 апреля 2022

Напомним, на днях в столицу вернулись чешские дипломаты вернулись.

Следует отметить, что после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля Чехия, как и многие другие страны, эвакуировала сотрудников своего посольства из Киева. Впрочем, уже своих дипломатов в Киев вернули: ЕС, Эстония, Латвия, Литва, Словения и Турция. А представители Польши и Ватикана не покидали Украину.

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