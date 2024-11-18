Ердоган представить свій мирний план щодо України: Bloomberg дізнався деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро має намір представити свій план "заморожування" війни в Україні.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією видання, "Ердоган хоче запропонувати президенту Володимиру Зеленському відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО як мінімум на 10 років в якості поступки Володимиру Путіну".

Його план також передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Ердоган запропонує, як пишуть журналісти, розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію та гарантувати Україні постачання озброєння як компенсації за згоду відстрочити приєднання до НАТО.

Турецькі чиновники визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вони вважають, що "це найбільш реалістичний підхід". Водночас Туреччина хоче відкласти дискусії щодо довгострокової долі окупованих територій.

Раніше Ердоган заявив, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа буде орієнтована на дипломатичне вирішення війни в Україні, то її можна буде швидко завершити.

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