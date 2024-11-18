Рецепт пісочного печива з джемом

Пісочне печиво з джемом – це безпрограшний варіант домашньої випічки, яка сподобається всім. Для печива використовуйте лише густий джем.
Пісочне тісто виходить ніжним, розсипчастим з ароматною начинкою та золотистою скоринкою.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 300 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- масло вершкове
- 170 г
- цукрова пудра
- 70 г
- ванільний цукор
- пакетик
- сіль
- щіпка
- джем
- цукрова пудра
- Холодне вершкове масло наріжте на кубики.
- У миску просійте борошно, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, сіль, яйце і вершкове масло.
- Тісто розкатайте товщиною близько 4 мм. За допомогою формочок або склянки виріжте основи для печива.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Вершкове масло можна замінити маргарином.
- Замість джему можна використовувати густе варення чи повидло.
Читайте також:
- Шоколадно-бананові булочки: рецепт смачної та ароматної випічки
- Бананово-гарбузовий кекс: рецепт ароматної випічки
- Солодкий гарбузовий хліб із крем-сирною начинкою: рецепт цікавої випічки