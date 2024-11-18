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Рецепт пісочного печива з джемом

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
293 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
377
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт пісочного печива з джемом

Пісочне печиво з джемом / Фото: Credits

Пісочне печиво з джемом – це безпрограшний варіант домашньої випічки, яка сподобається всім. Для печива використовуйте лише густий джем.

Пісочне тісто виходить ніжним, розсипчастим з ароматною начинкою та золотистою скоринкою.

Інгредієнти

борошно пшеничне
300 г
яйце куряче
1 шт.
масло вершкове
170 г
цукрова пудра
70 г
ванільний цукор
пакетик
сіль
щіпка
джем
цукрова пудра
  1. Холодне вершкове масло наріжте на кубики.
  2. У миску просійте борошно, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, сіль, яйце і вершкове масло.
  3. Тісто розкатайте товщиною близько 4 мм. За допомогою формочок або склянки виріжте основи для печива.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 10-15 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Вершкове масло можна замінити маргарином.
  • Замість джему можна використовувати густе варення чи повидло.

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