Якому знаку зодіаку пощастить 18 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 18 листопада?

День, коли – хочемо ми того чи ні – відбуваються викриття в різних сферах нашого життя, але передусім вони стосуються взаємин з іншими людьми. Місяць може "зірвати маски" з людей, які нас оточують, показавши їхню справжню сутність, причому перед зробленим відкриттям може стояти як "мінус", так і "плюс": людина, яку ми вважали ледь не ворогом, несподівано може виявитися другом. У цей час також дуже важливо приділити максимум часу своїм дітям – особливо якщо вони вже досягли тинейджерського віку.

Козоріг

Козорогам вдасться помиритися з близькою людиною, з якою вони – винятково з власної вини – посварилися кілька днів тому. Щоправда, для такого результату представникам знака доведеться докласти певних зусиль: щонайменше – визнати свою неправоту, а щонайбільше – перепросити і пообіцяти, що подібне не повториться. Хоча, знаючи характер представників знака, складно повірити в таку можливість.

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