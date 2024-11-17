Какому знаку Зодиака повезет 18 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 18 ноября?

День, когда – хотим мы того или нет – происходят разоблачения в самых разных сферах нашей жизни, но прежде всего они касаются отношений с другими людьми. Луна может «сорвать маски» с окружающих нас людей, показав их истинную сущность, причем перед сделанным открытием может стоять как «минус», так и «пюс»: человек, которого мы считали чуть ли ни врагом, неожиданно может оказаться другом. В это время также очень важно уделить максимум времени своим детям – особенно, если они уже достигли тинейджерского возраста.

Козерог

Козерогам удастся помириться с близким человеком, с которыми они – исключительно по собственной вине – поссорились некоторое время назад. Правда, для такого результата представителям знака придется приложить определённые усилия: как минимум, признать свою неправоту, а как максимум – принести извинения и пообещать, что подобное не повторится, Хотя, зная характер представителей знака, верится в такую возможность с трудом.

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