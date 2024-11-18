Эрдоган представит свой мирный план по Украине: Bloomberg узнал детали

У президента Турции есть предложение для Зеленского.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро намерен представить свой план "заморозки" войны в Украине.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, "Эрдоган хочет предложить президенту Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки Владимиру Путину".

Его план также предусматривает создание демилитаризированной зоны в Донбассе. Эрдоган предложит, как пишут журналисты, разместить там международные войска как дополнительную гарантию и гарантировать Украине поставку вооружения в качестве компенсации за согласие отсрочить присоединение к НАТО.

Турецкие чиновники признают, что Украине трудно будет принять такое предложение, но они считают, что "это наиболее реалистичный подход". В то же время Турция хочет отложить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий.

Ранее Эрдоган заявил, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа будет ориентирована на дипломатическое решение войны в Украине, так что ее можно будет быстро завершить.

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