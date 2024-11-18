Инцидент произошел на перекрестке проспектов Молодежи и Соборности.

В Луцке поздно вечером, 17 ноября, пьяный водитель не справился с управлением и въехал в группу стоящих на обочине людей.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на проспекте Соборности у ЗАГСа. Водитель пытался совершить поворот с улицы Молодежи, но не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину.

По предварительным данным, пострадавшие обошлись без серьезных травм. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Луцке пьяный водитель врезался в толпу людей

Напомним, в селе Железная дорога Камень-Каширского района водитель минитрактора погиб, съехав в канаву. 46-летний житель Любешевской общины не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

Читайте также: