Смертельное ДТП в Сумской области: водитель сбил велосипедиста

Мужчина скончался на месте аварии от полученных травм.

В селе Богдановка произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель сбил велосипедиста.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Как выяснили полицейские, 75-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Транспортер", наехал на двигавшегося в попутном направлении пешехода. В результате происшествия от полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.

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