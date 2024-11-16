Смертельна ДТП на Сумщині: водій збив велосипедиста

Чоловік помер на місці аварії від отриманих травм.

У селі Богданівка трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій збив велосипедиста.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Як з’ясували поліцейські, 75-річний водій, керуючи автомобілем "Фольксваген Транспортер", наїхав на пішохода, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок пригоди від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині трапилася смертельна ДТП. Винуватець отримав 8 років ув'язнення.

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