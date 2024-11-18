Інцидент стався на перехресті проспектів Молоді та Соборності.

У Луцьку пізно ввечері, 17 листопада, п'яний водій не впорався з керуванням та в'їхав у групу людей, які стояли на узбіччі.

Про це повідомили очевидці у соцмережах.

Аварія сталася на проспекті Соборності біля РАЦСу. Водій намагався здійснити поворот з вулиці Молоді, але не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів на узбіччя.

За попередніми даними, у постраждалих минулося без серйозних травм. Обставини події з'ясовуються.

У Луцьку п’яний водій врізався в натовп людей

Нагадаємо, у селі Залізниця Камінь-Каширського району водій мінітрактора загинув, з’їхавши у канаву. 46-річний мешканець Любешівської громади не впорався з керуванням, що призвело до перекидання транспортного засобу.

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