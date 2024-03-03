Після захоплення Авдіївки росіяни продовжують наступати: деталі від ISW

Російські окупаційні війська нещодавно просунулися біля Авдіївки Донецької області. Зокрема, геолокаційні кадри за 1 і 2 березня показують просування загарбників в центральній і східній Орлівці та біля Тоненького.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські мілблогери стверджували, що окупаційні війська просунулися поблизу Степового, Новобахмутівки та Невельського. Втім, аналітики ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Бердичів, Семенівки та Степового; на захід від міста - біля Тоненького; на південний захід - біля Водяного, Невельського та Первомайського.

Американські фахівці зауважують, що російське військове командування залучає додаткові елементи до наступальних операцій на захід від Авдіївки.

"Це також свідчить про те, що російські війська мають намір продовжувати свої зусилля, щоб просунутися якомога далі, перш ніж українські війська створять оборону, яку важко пробити", - наголошують в ISW.

Крім того, український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що командування РФ ввело в бій на напрямку Ласточкине-Тоненьке з резерву частини 74-ї гвардійської мотострілецької бригади. З його слів, ймовірно, окупанти найближчим часом перекине частини 348-го мотострілецького полку (90-та танкова дивізія 41-ї ОАА, ОМС) на Бердичівський або Новобахмутівський напрямок. Також нещодавно під Горлівкою (на північний схід від Авдіївки) зосередилися підрозділи 348-го мотострілецького полку після відпочинку та перебудови.

"Востаннє ISW спостерігала повідомлення про атаку елементів 90-ї танкової дивізії поблизу Авдіївки під час російського захоплення населеного пункту в середині лютого, але відтоді не спостерігала повідомлень про їх напад на захід чи північний захід від населеного пункту", - наголосили в Інституті.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. За його словами, тактика загарбників змінилась. Адже "не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові".

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