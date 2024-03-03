Пропагандист РФ озвучив реальні втрати окупантів в Авдіївці

Мобілізованих росіян "кидали на забій" під Авдіївкою.
Окупанти продовжують наступ на Авдіївському напрямку, проте він обходиться їм дорого. Російські пропагандисти говорять про шалені втрати армії РФ в Авдіївці. Так, низка пропагандистів показала листи дружин загиблих окупантів.
Про це розповів журналіст Денис Казанський.
"Друг Гіркіна, російський Z-блогер Лев Вершинін, опублікував лист дружин загиблих російських військових, в яких йдеться про кількість жертв. Наприклад, у полку №1015 з 2300 осіб залишилося лише 30", – зазначає Казанський.
Така ситуація щодо втрат фіксується не лише в цьому полку, оскільки такі дані наводили інші кремлівські пропагандисти.
Мобілізованих росіян "кидали на забій" без підготовки.
Нагадаємо, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що окупанти біля Авдіївки зупинили активний наступ.
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