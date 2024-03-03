Пропагандист РФ озвучил реальные потери оккупантов в Авдеевке

Оккупанты продолжают наступление на Авдеевском направлении, однако оно обходится им дорого. Российские пропагандисты говорят о больших потерях армии РФ в Авдеевке. Так, ряд пропагандистов показали письма жен погибших оккупантов.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский.

"Друг Гиркина, российский Z-блогер Лев Вершинин, опубликовал письмо жен погибших российских военных, в которых говорится о количестве жертв. Например, в полку №1015 из 2300 человек осталось только 30", — отмечает Казанский.

Такая ситуация по потерям фиксируется не только в этом полку, поскольку такие данные приводили другие кремлевские пропагандисты.

Мобилизированных россиян "бросали на убой" без подготовки.

Напомним, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что кафиры возле Авдеевки остановили активное наступление.

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