Росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки

Армія Російської Федерації тисне абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, тактика загарбників змінилась. Адже "не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові".

"Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія росіян залишається: величезна кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією та технікою. Для нашої бригади, від моменту, як нас завели на цей напрямок, мало що змінилося − ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або проводимо власні контратаки", - наголосив Жорін.

Представник 3 ОШБр наголосив, що від моменту передислокації на цей напрямок бійці бригади постійно перебувають у боях.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що після захоплення Авдіївки росіяни просуваються далі. Окупаційна армія РФ нещодавно просунулася на захід та північний захід від міста.

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