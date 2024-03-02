Россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки

Армия Российской Федерации давит абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, тактика захватчиков изменилась. Ведь "нельзя воевать все равно в поле, в лесополосе и в городской застройке".

"Характер действий отличается, однако общая стратегия россиян остается: огромное количество пехоты, усиленное авиацией, артиллерией и техникой. Для нашей бригады, от момента, как нас завели на это направление, мало что изменилось – мы постоянно в боях, или отбиваем штурмы, или проводим собственные контратаки", — подчеркнул Жорин.

Представитель 3 ОШБр подчеркнул, что с момента передислокации на это направление бойцы бригады постоянно находятся в боях.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что после захвата Авдеевки россияне продвигаются дальше. Оккупационная армия РФ недавно продвинулась к западу и северо-западу от города.

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