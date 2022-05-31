Нинішнє постачання зброї з США ще не лендліз - Маркарова

Нинішнє постачання зброї з США ще не лендліз - Маркарова

Україна отримує зброю з Сполуених Штатів, втім, ці поставки відбуваються не в межах лендлізу.

Вся зброя, яку зараз наразі отримує Україна від Сполучених Штатів для відсічі російських окупантів, - грантова.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила пані посол України у США Оксана Маркарова.



"Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, - це, фактично, грантова зброя. Це не лендліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США", - заявила Оксана Маркарова.

Поки Україна отримує зброю від США за двома програмами USAID та FMF. Саме за ними Вашингтон купує озброєння та передає його Україні.

За її словами пані посол, лендліз - це четвертий інструмент, який можемо задіяти країна у війні. Поки над його реалізацією активно працює українська влада. Адже за умовами лендлізу, Україна може отримати як зброю, так і інші необхідні позиції.

Нагадаємо, воєнний експерт розказав, коли прийде перша партія лендлізу і коли слід очікувати основних конвоїв.

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